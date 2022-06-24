Потрібно всіх повертати додому, адже вони не можуть знаходитися у російському полоні. Усі бачили, в якому стані повернулися Тайра. Про це 24 каналу розповіла сестра начальника штабу полку "Азов" Сандра Кротевич.

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Вона зазначила, що захисники з "Азовсталі" понад 2 місяці були без нормальної їжі, без сну та без ліків.

Вони з одного пекла потрапили в інше. Це дуже важливо зараз повернути їх додому,

– акцентувала Сандра Кротевич.

Крім того, сестра бійця розповіла, коли захисники ще були на "Азовсталі", їх родичі просили Туреччину та інші країни допомогти провести процедуру екстракції. Наприклад, вивести їх кораблями. Проте Росія відмовлялася та не йшла на розмову. Для країни-агресорки було дуже важливо взяти оборонців Маріуполя в полон.

Екстракція передбачає переміщення людей з підконтрольної ворогові території в безпечну зону. Вона не має нічого спільного зі здачею в полон – це радикально інша річ.

"Їм (російській владі – 24 канал) дуже важливо показати цю картинку своєму народу. Тобто те, чого вони бажали, – вони це отримали", – зазначила Сандра Кротевич.

За її словами, зараз Туреччина й інші європейські країни мають взяти на себе відповідальність бути такими ж сміливими, як наші захисники, і знайти спосіб як їх повернути додому.

Дивіться повне відео із сестрою заступника командира полку "Азов":

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