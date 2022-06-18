Їхній порятунок – це не зрада, не здача у полон, а евакуація. Безпосередньо буде обмін полоненими, і до цього Україна готується – розповів ексклюзивно сайту 24 каналу мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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Хто керує процесом

Є декілька речей, які я не можу, на жаль, розповісти про те, що робиться сьогодні, щоб допомогти їм. Щоб там, де вони зараз є, щоб їм було зручно. Безпосередньо керує цим процесом Президент України Володимир Зеленський,

– зазначив мер Маріуполя.

За словами очільника Маріуполя, сьогодні голови військової адміністрації і Запоріжжя, і Донецького регіону також беруть в цьому участь. Тобто, працюють всі, щоб повернення захисників відбулося. Є керівники, які відповідають за це.

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Останні новини щодо захисників Маріуполя:

Зараз в Росії перебувають понад 2,5 тисячі українських військових, яких вдалося евакуювати з "Азовсталі". Всі вони стали "публічними полоненими", тож країні-агресорці невигідно застосовувати тортури проти наших захисників. Про це заявив Володимир Зеленський.

До Національного музею історії України у Другій світовій передали прапор, який висів над "Азосталлю" у Маріуполі.

У пресслужбі ГУР МО опублікували унікальні кадри, як доставляли допомогу українським захисникам та захисницям у Маріуполі. Участь в операції брали пілоти ЗСУ та спецпризначенці української розвідки.

Україна має інформацію щодо умов утримання українських захисників Маріуполя, яких евакуювали з "Азовсталі". Однак розголошувати деталі українська влада не може.