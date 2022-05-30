Они лгут, как всегда, – Зеленский о блокировании Россией экспорта и кражи зерна
30 мая 2022 , 23:07Читати новину українською
Россияне не только блокируют украинские порты и не дают продать зерно другим странам. Они воруют зерно в Украине и перевозят его в Сирию.
из-за войны России против Украины в мире может наступить продовольственный кризис. Российские кафиры нашли свой выход из ситуации – награбить как можно больше зерна в Украине, чтобы впоследствии либо продать товар, либо направить его на свои нужды.
Читайте также Пути разблокировки портов и необходимость мира, – Зеленский раскрыл детали разговора с Эрдоганом