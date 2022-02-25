С такой инициативой выступил главный сержант минометной батареи 101-го батальона теробороны Коля Тайсон. "Раздайте те бронежилеты ТРО, потому что они точно лучше, чем них*я", – подчеркнул он.

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По слова защитника, силам теробороны не помешают и шлемы, даже если они тоже некачественные.

Что известно о деле некачественных бронежилетов

Еще в 2019 году Государственное бюро расследований обвинило должностных лиц Минобороны в закупке 20 тысяч некачественных бронежилетов марки "Корсар МИД-1-4". Из них 11 тысяч "броников" были конфискованы. Тогда следствие установило, что бронежилеты простреливаются, а потому не соответствуют техническим требованиям.

В материалах также говорилось, что чиновники Минобороны и представители компании-поставщика знали, что при условии намокания в бронежилетах меняется молекулярная структура "кевлара" и он теряет пуленепробиваемые свойства.

Конфискованные бронежилеты / Фото ГБР

В то же время представители "ТЕМП-3000", компании-производителя, убеждали в качестве своих изделий. Они сообщали, что ГБР вывезла жилеты с крытых складов Минобороны и хранит их неизвестно где и как. На предприятии объясняли: если "броники" попадут под сильный дождь и их не высушат, то ткань сопреет и сгниет, а стальная пластина со временем может потерять прочность и заржаветь.

Где и в каком состоянии эти бронежилеты сейчас – неизвестно. Но тем не менее, они действительно могут пригодиться нашим защитникам.

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