Із такою ініціативою виступив головний сержант мінометної батареї 101-го батальйону тероборони Коля Тайсон. "Роздайте ті бронежилети ТРО, бо вони точно кращі, ніж ніх*я", – наголосив він.

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За слова захисника, силам тероборони не завадять і шоломи, навіть якщо вони теж неякісні.

Що відомо про справу неякісних бронежилетів

Ще у 2019 році Державне бюро розслідувань звинуватило посадовців Міноборони у закупівлі 20 тисяч неякісних бронежилетів марки "Корсар МЗс-1-4". Із них 11 тисяч "броніків" були конфісковані. Тоді слідство встановило, що бронежилети прострілюються, а тому не відповідають технічним вимогам.

У матеріалах також ішлося, що чиновники Міноборони та представники компанії-постачальниці знали, що за умови намокання у бронежилетах змінюється молекулярна структура "кевлару" і він втрачає куленепробивні властивості.

Конфісковані бронежилети / Фото ДБР

Водночас представники "ТЕМП-3000", компанії-виробника, переконували у якості своїх виробів. Вони повідомляли, що ДБР вивезла жилети з критих складів Міноборони та зберігає їх невідомо де і як. На підприємстві пояснювали: якщо "броніки" потраплять під сильний дощ і їх не висушать, то тканина зіпріє та зогниє, а сталева пластина з часом може втратити міцність і заржавіти.

Де та у якому стані ці бронежилети зараз – невідомо. А проте, вони справді можуть стати в пригоді нашим захисникам.

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