"Они не способны к военным действиям в Украине": почему российская делегация прибыла в Беларусь

Песков заявил, что российская делегация прибыла в Гомель для переговоров. Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович объяснил, что значит этот шаг.

Арестович подчеркнул, что прибытие российской делегации в Беларусь на переговоры свидетельствует о том, что враг потерял инициативу.

Важно Около 3 500 человек ранены или убиты, – Арестович о потерях противника

По его словам, сейчас враг не способен к активным военным действиям. Как военный обозреватель Арестович утверждает, что у них остались одна или две попытки наступать.

По своей оценке и по оценке других военных специалистов, огромные потери, которые они понесли, и сопротивление украинцев, и сорванные планы первых трех дней кампании показали, что дальнейшая перспектива наступательных действий в Украине бесполезна,

– подытожил советник главы Офиса Президента.

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российская делегация уже прибыла в Гомель для переговоров с украинцами. Москва ждет решения Киева. Ранее пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров отметил, что украинская сторона готова к переговорам. Ведь Киев стремится к миру больше всего. Стороны должны были достичь договоренностей относительно локаций и условий.

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