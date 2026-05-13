"Они ненавидят друг друга": аналитик раскрыл, кто несет наибольшую угрозу для Лукашенко

В Беларуси вблизи украинской границы некоторое время происходит активность, и Александр Лукашенко не скрывает приготовлений к возможному обострению. Он заявил о точечной мобилизации в Беларуси и о продолжении подготовки белорусского войска к вероятным боевым действиям.

Журналист, аналитик-международник Александр Демченко объяснил в разговоре с 24 Каналом, на кого рассчитаны заявления из Минска. Он отметил, какие настоящие отношения Александра Лукашенко с Владимиром Путиным и почему ему нужна защита США.

К теме В сети нагнетают из-за мобилизации офицеров в Беларуси: действительно ли есть угроза

Почему Лукашенко заговорил о возможной войне?

Демченко отметил, что Лукашенко осознает, что его может постичь судьба Николаса Мадуро или Али Хаменеи. При этом он понимает, что Дональд Трамп не будет его убирать, так же как и европейцы.

Лукашенко прекрасно знает, что единственный человек, который его планирует снять и избавиться – это Путин,

– подчеркнул он.

Глава Кремля сегодня находится в одной из самых слабых позиций с того времени, когда совершил свой мятеж Евгений Пригожин. И на фоне этого позиции Лукашенко усилились. Это означает, по словам журналиста, что он не будет спешить с участием в путинской кампании против Украины или стран Балтии. Он отодвигает от себя эту перспективу.

Стоит знать. Александр Лукашенко во время доклада белорусского министра обороны Виктора Хренина объявил о точечной мобилизации, которую должны провести в Беларуси. Также он сказал, что продолжатся подготовки белорусского войска к войне и не исключил "наземную операцию".



Он пояснил, что Беларусь вместо эпизодических крупных учений будет вводить ротационную систему, когда различные воинские части будут призываться на военные сборы для прохождения боевой подготовки, а затем возвращаться к местам постоянной дислокации. Лукашенко считает, что благодаря такой системе белорусская армия будет находиться в постоянной боевой готовности без объявления полномасштабной мобилизации.

В то же время Беларусь зависит финансово от России. Поэтому Лукашенко приходится демонстрировать какую-то "картинку". Вот он и рассказывает, по мнению Демченко, о подготовке к войне.

"Это пока игра для Путина. Однако она не означает, что Путин не хочет получить в Беларуси плацдарм для начала наступления на Украину или страны Балтии. Однако на сегодня Лукашенко имеет передышку", – отметил аналитик-международник.

Обратите внимание! Военный эксперт Владислав Селезнев предположил, что наступления со стороны Беларуси не будет. Он сделал такой вывод из заявлений Лукашенко и активности белорусского войска у украинской границы. Селезнев уверен, что самопровозглашенный президент Беларуси отмечал готовность его армии к вероятной угрозе. Однако об участии белорусской армии в войне на стороне России речь не шла.

Однако его давний конфликт с Путиным не исчерпан. Лукашенко хотел быть президентом России после Бориса Ельцина. И Путин об этом знает.

Они ненавидят друг друга, но вынуждены терпеть. Лукашенко пока крутится, но Путин спасать его не будет. Поэтому глава Беларуси заигрывает с американцами. Ему нужны гарантии и поле для маневра, чтобы Путин не мог на него давить,

– отметил Александр Демченко.

В то же время по его словам, в США понимают, что Лукашенко и Беларусь являются важными элементами в этой игре. И они пытаются нивелировать эту карту в руках Путина. Сейчас у них это получается.

Что происходит возле украинско-белорусской границы?

Беларусь проводит определенные приготовления у границы с Украиной. В частности строятся трассы не для гражданских маршрутов, формируются полигоны для размещения новых военных подразделений, развивается оборонительная линия вдоль границы.

Кроме того, обновленная военная доктрина Беларуси позволяет ей осуществлять "превентивные" удары по другим государствам и направлять армию за пределы страны.

По мнению заместителя руководителя Переходного Кабинета Беларуси Павла Латушко, угроза для Украины со стороны Беларуси существует. Однако на сегодня на белорусской территории нет российских военных в таком количестве, чтобы они могли пойти в наступление. Когда же в Беларуси будут регулярные вооруженные силы России, тогда угроза будет вполне реальной.

Также исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отметил, что в случае, если Лукашенко осуществит провокацию в отношении Украины, то получит в ответ атаки на свои НПЗ. Это станет ощутимым ударом по экономике Беларуси.