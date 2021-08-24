Об этом рассказала в эфире 24 канала народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева. Она посетила праздничный парад в Киеве вместе с польскими, латвийскими, литовскими, грузинскими и иорданскими коллегами.

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"Когда они увидели парад, они плакали. Представляете, британец стоит и плачет", – отметила Мезенцева.

По ее словам, иностранные гости на параде убедились, что Украина действительно борется за свою независимость. Украинцы отстаивают свою историю, язык, культуру и территориальную целостность.

Мезенцева: Мое сердце радовалось

Нардеп отметила, что в Украине за 7 лет оккупации Крыма удалось собрать мощное международное представительство. Пригласили не только президентов и министров разных уровней, но и организовали "парламентское измерение".

"Когда спикер парламента 24 августа на торжественном заседании Верховной Рады объявлял делегации, которые приехали, мое сердце радовалось еще больше", – подчеркнула Мезенцева.

Под одним куполом собрались I и IX депутатские созывы. Пригласили духовенство, международных парламентариев, представителей из стран-членов НАТО. Их реакция позволила убедиться, что Украина продолжит с ними партнерство.

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Поездка на КПВВ

С делегатами от разных стран Европы депутат поехала в Херсон. Вместе с иностранцами она встретится с руководством области и посетит крымские контрольно пропускные пункты въезда-выезда.

В ходе рабочего визита на Херсощину планируют также:

встретиться с семьями крымских татар;

посетить внутренне перемещенных лиц;

осмотреть 2 КПВВ;

увидеть гуманитарную ситуацию на пунктах пропуска.

Мария Мезенцева рассказала о реакции иностранцев на праздничный парад: смотрите видео