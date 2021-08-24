Самые важные новости Украины и мира за вторник 24 августа:

Советуем прочитать Я – Украина, и я расскажу тебе свою 30-летнюю историю

Украине – 30

Источник: 24 канал

Украина 24 августа празднует 30 День Независимости. В этот день в 1991 году Верховная Рада приняла Акт провозглашения независимости.

К празднику в каждом уголке страны состоялись различные мероприятия, которые объединил лозунг "Ти у мене єдина". Например, в Киеве прошел военный парад, Марш защитников и праздничный концерт.

Военный парад

Источник: 24 канал

В Киеве по случаю Дня Независимости прошел большой парад Вооруженных сил Украины. В нем приняли участие более 5 тысяч военнослужащих. Сначала президент Владимир Зеленский произнес речь и наградил знаками отличия выдающихся украинцев и героев-защитников.

Парад в Киеве / Фото Валентины Полищук, 24 канал:

К событию привлекли около 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники. По Киеву двинулись пешая и механизированная колонны, а над ними летела авиация. В параде принимали участие ВВС, ВМС, Госпогранслужба, Нацгвардия, Нацполиция, ГСЧС, ГП "Антонов" и силы государств-партнеров.

Посмотреть на парад пришло очень много людей. В частности, известные политики и культурные деятели.

Смотрите видео парада:

Марш защитников

Источник: 24 канал

После парада Вооруженных Сил Украины в Киеве начался Марш защитников. Ветераны начали шествие от парка Тараса Шевченко. Они шли через бульвар Шевченко и Бессарабскую площадь к Крещатику и Майдану Независимости.

Смотрите видео марша защитников:



Первыми шагали родные погибших участников Революции Достоинства и павших воинов АТО и Операции объединенных сил. За ними шли военные медики, капелланы и ветераны из разных областей Украины.

Колонну марша разбили на 32 "коробки". Участники шествия выкрикивали лозунги "Слава Украине – Героям слава", а также спели известную песню о президенте России "Путин – х**ло".

Марш защитников в Киеве / Фото Олега Климчука и Валентины Полищук, 24 канал:

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Рада предварительно одобрила большой Государственный Герб

Источник: 24 канал

Верховная Рада провела торжественное заседание к празднику. Главным вопросом был законопроект о большом Государственном Гербе. Ранее президент Владимир Зеленский внес его на рассмотрение парламента как неотложный.

Инициативу представил заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук, однако это бы должен был сделать первый президент Украины Леонид Кравчук, который сейчас находится на лечении.

Предварительно законопроект поддержали 257 нардепов.

Что известно о большом Гербе

Его автором стал Алексей Кохан. Большой Герб содержит 4 основных элемента:

княжеский знак Владимира Великого, то есть малый Герб;

корону Ярослава Мудрого над тризубом;

казака с мушкетом, символа войска Запорожского;

льва, который является символом Галицко-Волынского государства.



Большой Герб / Фото с сайта Верховной Рады

"Угон" украинского самолета в Кабуле

Источник: "Громадське радіо"

Накануне в Киев прилетел третий самолет с украинцами, который эвакуировал из Афганистана 98 человек. Среди спасенных был 41 украинец.

Впоследствии заместитель министра иностранных дел Евгений Енин рассказал, что эвакуация проходила крайне тяжело. Чиновник отметил, что в минувшее воскресенье украинский самолет захватили другие люди. Они вроде бы были вооружены.

Во вторник у нас фактически украли самолет – он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев,

– отметил Енин.

Заявление об угоне самолета опровергли

Впоследствии спикер МИД Олег Николенко опроверг заявление Енина о захвате самолета. Он отметил, что замминистра просто объяснял беспрецедентный уровень трудностей в аэропорту, но самолет не похищали.

В Иране также возразили словам чиновника. Отметили, что рейс приземлялся на территории страны, чтобы заправиться.

Обратите внимание! 16 августа из Афганистана вывезли 80 человек. Из них 8 были украинцами. 22 августа эвакуировали 31 украинца. Сейчас в Кабуле все еще остаются около 50 наших граждан.

Кстати Самолет в Кабуле не захватывали, – в МИД опровергли свое заявление