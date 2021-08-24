Найважливіші новини України та світу за вівторок 24 серпня:

Радимо прочитати Я – Україна, і я розповім тобі свою 30-річну історію

Україні – 30

Джерело: 24 канал

Україна 24 серпня святкує 30 День Незалежності. Цього дня у 1991 році Верховна Рада ухвалила Акт проголошення незалежності.

До свята у кожному куточку країни відбулись різноманітні заходи, які об'єднало гасло "Ти у мене єдина". Наприклад, у Києві пройшов військовий парад, Марш захисників та святковий концерт.

Військовий парад

Джерело: 24 канал

У Києві з нагоди Дня Незалежності пройшов великий парад Збройних сил України. У ньому взяли участь понад 5 тисяч військовослужбовців. Спочатку президент Володимир Зеленський виголосив промову та нагородив відзнаками видатних українців і героїв-захисників.

Парад у Києві / Фото Валентини Поліщук, 24 канал:

До події залучили близько 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння та техніки. Києвом рушили піша та механізована колони, а над ними летіла авіація. У параді брали участь ВПС, ВМС, Держприкордонслужба, Нацгвардія, Нацполіція, ДСНС, ДП "Антонов" та сили держав-партнерів.

Подивитись на парад прийшло дуже багато людей. Зокрема, й відомі політики та культурні діячі.

Дивіться відео параду:

Марш захисників

Джерело: 24 канал

Після параду Збройних Сил України у Києві розпочався Марш захисників. Ветерани розпочали ходу від парку Тараса Шевченка. Вони йшли через бульвар Шевченка і Бессарабську площу до Хрещатику та Майдану Незалежності.

Дивіться відео Маршу Захисників:

Першими крокували рідні загиблих учасників Революції Гідності та полеглих воїнів АТО й Операції об'єднаних сил. За ними йшли військові медики, капелани та ветерани з різних областей України.

Загалом колону маршу розбили на 32 "коробки". Учасники ходи вигукували гасла "Слава Україні – Героям слава", а також заспівали відому пісню про президента Росії "Путін – х**ло".

Марш захисників у Києві / Фото Олега Климчука та Валентини Поліщук, 24 канал:

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Рада попередньо схвалила великий Державний Герб

Джерело: 24 канал

Верховна Рада провела урочисте засідання до свята. Головним питанням був законопроєкт про великий Державний Герб. Раніше президент Володимир Зеленський вніс його на розгляд парламенту як невідкладний.

Ініціативу представив заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, однак це б мав зробити перший президент України Леонід Кравчук, який наразі перебуває на лікуванні.

Попередньо законопроєкт підтримали 257 нардепів.

Що відомо про великий Герб

Його автором став Олексій Кохан. Великий Герб містить 4 основні елементи:

княжий знак Володимира Великого, тобто малий Герб;

корону Ярослава Мудрого над тризубом;

козака з мушкетом, символу війська Запорізького;

лева, який є символом Галицько-Волинської держави.



Великий Герб / Фото з сайту Верховної Ради

"Викрадення" українського літака в Кабулі

Джерело: "Громадське радіо"

Напередодні до Києва прибув третій літак з українцями, який евакуював з Афганістану 98 людей. Серед врятованих був 41 українець.

Згодом заступник міністра закордонних справ Євген Єнін розповів, що евакуація проходила вкрай важко. Чиновник зазначив, що минулої неділі український літак захопили інші люди. Вони начебто були озброєні.

У вівторок у нас фактично вкрали літак – він вилетів в Іран з невідомою групою пасажирів на борту замість того, щоб вивезти українців,

– зазначив Єнін.

Заяву про викрадення літака спростували

Згодом речник МЗС Олег Ніколенко спростував заяву Єніна про захоплення літака. Він наголосив, що заступник міністра просто пояснював безпрецедентний рівень труднощів в аеропорту, але літак не викрадали.

В Ірані також заперечили слова чиновника. Наголосили, що рейс приземлявся на території країни, аби заправитись.

Зверніть увагу! 16 серпня з Афганістану вивезли 80 людей. З них 8 були українцями. 22 серпня евакуювали 31 українця. Наразі в Кабулі все ще залишаються близько 50 наших громадян.

До речі Літак в Кабулі не захоплювали, – у МЗС спростували свою заяву