Они понимают только силу, – Зеленский об угрозе нападения на Литву и другие страны НАТО

Имперские амбиции России уходят далеко за пределы Украины. Мы стали форпостом цивилизованного мира в борьбе против россиян, но оккупанты не собираются останавливаться только на нашей земле.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS, планы России – захват многих стран. Их не остановит даже то, что потенциальная цель может стать членом НАТО.

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Следующие цели России

По мнению Владимира Зеленского, невозможно укрыться от имперских амбиций России, не помогая Украине. Он просил Запад ввести санкции против России, на что получил ответ, что это будет выполнено, как только Россия сделает один шаг через украинскую границу.

Запад не сможет реагировать санкциями на каждый шаг Путина – это не будет работать, ведь санкции закончатся, а он продолжит шагать. Они понимают только силу. А что Запад скажет маленькой Литве, если не дай Бог после нас они нападут на них?

– сказал глава государства.

Также он добавил, что Украина – это "забор независимости", в случае преодоления которого Путин нападет на меньшие страны, даже если они находятся в НАТО. Россияне готовы нести большие потери, но идти к своим целям, и остановить их может только сила.

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