Они предали себя, – Зеленский о Рябошапке и членах "Зе!команды", которые покинули его
Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая раскритиковал своих недавних соратников, которые покинули его команду. Очевидно говорится об экс-генпрокуроре Руслане Рябошапке, Александре Данилюке и, возможно, даже экс-главе ОП Андрее Богдане.
Глава государства в комментарии телеканалу "Прямой" сказал, что сейчас они критикуют его "за спиной". Зато раньше эти политики держались за свои должности и интересовались политикой больше, чем афишировали это.
Интересно Рябошапка намекнул на участие во внеочередных парламентских выборах
Что думает Зеленский о своих бывших соратниках
Зеленский отметил, что в начале кампании и каденции, все они, мол, декларировали альтруизм, но в конце начинали выстраивать свою властную вертикаль.
По его словам, когда он шел в президенты во время предвыборной кампании вышеназванные политики обещали помочь Зеленскому, а не держаться за должности.
Особое внимание президент уделил отношениям с Русланом Рябошапкой.
Я не хочу быть генпрокурором, говорил мне господин Рябошапка. Я ему говорил, Руслан, давай, нужно! А он: "окей, ради страны пойду, буду честным, но в любой момент если скажешь мне, Володя, то уйду,
– рассказал глава государства подробности своего разговора с Рябошапкой.
На вопрос, предали ли все эти люди президента, Зеленский ответил, что "они предали себя".
Что известно об отставке Руслана Рябошапки: главное
- 5 марта на внеочередном заседании 263 депутата проголосовали за увольнение руководителя Офиса генпрокурора Рябошапки.
- Сам Рябошапка связал свое увольнение с реформой, которая очистила в органах прокуратуры тех сотрудников, с которыми в Раде привыкли иметь дело.
- Глава партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что среди всех руководителей правоохранительных органов к Руслану Рябошапке были наибольшие претензии. В частности, его не устраивали действия главы офиса генпрокурора относительно дел пятого президента Украины Петра Порошенко.
- 17 марта Верховная Рада на внеочередном заседании одобрила кандидатуру Ирины Венедиктовой на должность генпрокурора.
- После своего увольнения Рябошапка часто в своих интервью и комментариях критикует команду Зеленского и рассказывал о давлении в некоторых делах на него. Сейчас он активно комментирует политические события в Украине, а также действия нового генпрокурора Ирины Венедиктовой.
Смотрите интервью с Русланом Рябошапкой на 24 канале в программе "Перекрестный допрос":