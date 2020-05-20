Они предали себя, – Зеленский о Рябошапке и членах "Зе!команды", которые покинули его

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая раскритиковал своих недавних соратников, которые покинули его команду. Очевидно говорится об экс-генпрокуроре Руслане Рябошапке, Александре Данилюке и, возможно, даже экс-главе ОП Андрее Богдане.

Глава государства в комментарии телеканалу "Прямой" сказал, что сейчас они критикуют его "за спиной". Зато раньше эти политики держались за свои должности и интересовались политикой больше, чем афишировали это.

Интересно Рябошапка намекнул на участие во внеочередных парламентских выборах

Что думает Зеленский о своих бывших соратниках

Зеленский отметил, что в начале кампании и каденции, все они, мол, декларировали альтруизм, но в конце начинали выстраивать свою властную вертикаль.

По его словам, когда он шел в президенты во время предвыборной кампании вышеназванные политики обещали помочь Зеленскому, а не держаться за должности.

Особое внимание президент уделил отношениям с Русланом Рябошапкой.

Я не хочу быть генпрокурором, говорил мне господин Рябошапка. Я ему говорил, Руслан, давай, нужно! А он: "окей, ради страны пойду, буду честным, но в любой момент если скажешь мне, Володя, то уйду,

– рассказал глава государства подробности своего разговора с Рябошапкой.

На вопрос, предали ли все эти люди президента, Зеленский ответил, что "они предали себя".

Что известно об отставке Руслана Рябошапки: главное

5 марта на внеочередном заседании 263 депутата проголосовали за увольнение руководителя Офиса генпрокурора Рябошапки.

Сам Рябошапка связал свое увольнение с реформой, которая очистила в органах прокуратуры тех сотрудников, с которыми в Раде привыкли иметь дело.

Глава партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что среди всех руководителей правоохранительных органов к Руслану Рябошапке были наибольшие претензии. В частности, его не устраивали действия главы офиса генпрокурора относительно дел пятого президента Украины Петра Порошенко.

17 марта Верховная Рада на внеочередном заседании одобрила кандидатуру Ирины Венедиктовой на должность генпрокурора.

После своего увольнения Рябошапка часто в своих интервью и комментариях критикует команду Зеленского и рассказывал о давлении в некоторых делах на него. Сейчас он активно комментирует политические события в Украине, а также действия нового генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Смотрите интервью с Русланом Рябошапкой на 24 канале в программе "Перекрестный допрос":