Вони зрадили себе, – Зеленський про Рябошапку та членів "Зе!команди", які покинули його

Президент України Володимир Зеленський 20 травня розкритикував своїх нещодавніх соратників, які покинули його команду. Очевидно мовиться про ексгенпрокурора Руслана Рябошапку, Олександра Данилюка і, можливо, навіть ексглаву ОП Андрія Богдана.

Глава держави в коментарі телеканалу "Прямий" сказав, що зараз вони критикують його "за спиною". Натомість раніше ці політики тримались за свої посади та цікавились політикою більше, ніж афішували це.

Цікаво Рябошапка натякнув на участь у позачергових парламентських виборах

Що думає Зеленський про своїх екссоратників

Зеленський зазначив, що на початку кампанії і каденції, всі вони, мовляв, декларували альтруїзм, але врешті починали вибудовувати свою владну вертикаль.

За його словами, коли він йшов у президенти під час передвиборчої кампанії вищеназвані політики обіцяли допомогти Зеленському, а не триматися за посади.

Особливу увагу президент приділив стосункам з Русланом Рябошапкою.

Я не хочу бути генпрокурором, казав мені пан Рябошапка. Я йому говорив, Руслан, давай, треба! А він: "окей, заради країни піду, буду чесним, але в будь-який момент якщо скажеш мені, Володя, то піду,

– розповів глава держави подробиці своєї розмови з Рябошапкою.

На запитання, чи зрадили всі ці люди президента, Зеленський відповів, що "вони зрадили себе".

Що відомо про відставку Руслана Рябошапки: головне

5 березня на позачерговому засіданні 263 депутати проголосував за звільнення керівника Офісу генпрокурора Рябошапки.

Сам Рябошапка пов'язав своє звільнення з реформою, яка очистила в органах прокуратури тих співробітників, з якими у Раді звикли мати справу.

Голова партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що серед усіх керівників правоохоронних органів до Руслана Рябошапки були найбільші претензії. Зокрема, його не влаштовували дії голови Офісу генпрокурора щодо справ п'ятого президента України Петра Порошенка.

17 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні схвалила кандидатуру Ірини Венедіктової на посаду генпрокурора.

Після свого звільнення Рябошапка часто в своїх інтерв'ю та коментарях критикує команду Зеленського і розповідав про тиск в деяких справах на нього. Зараз він активно коментує політичні події в Україні, а також дії нової генпрокурорки Ірини Венедіктової.

Дивіться інтерв'ю з Русланом Рябошапкою на 24 каналі в програмі "Перехресний допит":