Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко напомнил, что каждый день публикует в сети перехваченные разговоры российских наемников с их родными.

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Россияне вернутся в разрушенную страну

"Там просто истерика. Слушайте эти разговоры", – призвал Геращенко. Он объяснил, что жены и матери захватчиков жалуются, что у них доллар по 200 рублей, McDonald's закрывают, Coca-Cola не будет.

Они пришли сюда, а возвращаться будут в свою развалившуюся страну,

– подытожил советник министра.

А также уточнил: страну, проигравшую войну.

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