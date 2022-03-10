Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко нагадав, що кожного дня публікує у мережі перехоплені розмови російських найманців з їхніми рідними.

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Росіяни повернуться у зруйновану країну

"Там просто істерика. Послухайте ці розмови", – закликав Геращенко. Він пояснив, що дружини та матері загарбників бідкаються, що у них долар по 200 рублів, McDonald's закривають, Coca-Cola не буде.

Вони прийшли сюди, а вертатися будуть у свою розвалену країну,

– підсумував радник міністра.

А також уточнив: країну, яка програла війну.

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