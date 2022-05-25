Они пытаются учиться, - Мотузяник рассказал, как изменилась тактика России

Александр Мотузяник сообщил, что в настоящее время фиксируют изменения в тактике действий российских оккупантов. Они стараются учиться.

Александр Мотузяник – спикер Министерства обороны – подчеркнул, что если говорить обо всех 3 месяцах полномасштабной войны, которую Россия развязала, то изменения колоссальны. В первую очередь – в тактике оккупантов.

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Веревщик отметил, что первый этап агрессии российский генеральный штаб провалил. Оккупантам не удалось воплотить свой стратегический замысел. Речь идет о захвате всех территорий Украины, включая Киев, и установлении там пророссийского режима.

Впоследствии российские кафиры изменили свои планы. По словам Мотузяника, враг перешел во второй этап. Вроде бы сосредоточился на Востоке и Юге.

Определенные тактические конфигурации действий русских подразделений мы также наблюдаем. Они пытаются учиться и подстроиться под условия ведения боевых действий, которые сейчас совершают украинские подразделения,

– заявил спикер Министерства обороны.

Веревщик добавил, что на некоторые участки российские кафиры уже не просто бросают пехоту, а пытаются вести разведку. Кроме того, захватчики просчитывают некоторые варианты. Действия врага уже не так резки, как было в начале боевых действий.

Представитель Минобороны также подчеркнул, что передвижение российских войск теперь пытаются проводить с прикрытием с воздуха. Раньше этого тоже не фиксировали.

По словам Мотузяныка, главная тактика российских оккупантов – это тактика выжженной земли. Так было и остается. Россияне уничтожают населенные пункты, просто стирают с лица земли. Враг не жалеет ни людей, ни построек, ни территорий.

Потери кафиров

Украинские защитники и защитницы продолжают героически защищать родную землю от российских захватчиков. По состоянию на 91 день войны – 25 мая – количество ликвидированных кафиров достигло уже 29 450 человек.

Кроме того, удалось уничтожить:

танков – 1305 единиц (+3);

боевых бронированных машин –3 213 единиц (+19);

артиллерийских систем – 606 единиц;

РСЗО – 201 единица;

средств ПВО – 93 единицы;

самолетов – 206 единиц (+1);

вертолетов – 170 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 491 единица (+11);

крылатых ракет – 112 единиц;

кораблей и катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2218 единиц (+5);

специальной техники – 44 единицы (+1).

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