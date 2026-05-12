12 мая, 18:35
Они работают, война продолжается, – Ермак объяснил отсутствие представителей ОП в суде
Во вторник, 12 мая, ВАКС рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения экс-руководителю ОП Андрею Ермаку. В то же время в зале суда отсутствовали его бывшие коллеги из ОП.
После судебного заседания Андрей Ермак объяснил, почему так произошло, передает Общественное.
Почему никто из ОП не поддержал Ермака на суде?
По словам Ермака, отсутствие представителей Офиса Президента в суде является вполне логичным явлением, поскольку в условиях войны они продолжают выполнять свои рабочие обязанности.