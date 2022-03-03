По словам главы государства, Кремль посылает своих солдат как "мясо". Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на общение Владимира Зеленского с журналистами 3 марта.

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"Стыдно, что такое есть в 2022 году"

Президент рассказал, что численность российской армии всегда превалирует. Однако людей никто не считает. Никого не интересует, сколько их умирает под обстрелами.

Они несут для себя крематории. Это ужас. Я не понимаю, что это за человек, который может планировать такие акты геноцида и нацизма,

– сказал президент.

Он добавил, что ему стыдно, что такие события есть в 2022 году. Ведь даже украинская сторона лучше относится к оккупантам, чем их руководство.