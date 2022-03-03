За словами глави Держави, Кремль посилає своїх солдатів, як "м'ясо". Про це повідомляє 24 канал із посиланням на спілкування Володимира Зеленського з журналістами 3 березня.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

"Соромно, що таке є у 2022 році"

Президент розповів, що чисельність російської армії завжди переважає. Проте людей ніхто не рахує. Нікого не цікавить, скільки їх помирає під обстрілами.

Вони несуть крематорії для себе. Це жах. Я не розумію, що це за людина, яка може планувати такі акти геноциду і нацизму,

– сказав президент.

Він додав, що йому соромно, що такі події є у 2022 році. Адже навіть українська сторона краще ставиться до окупантів, ніж їхнє керівництво.

Наші лікарі рятують поранених росіян, бо це їхній обов'язок. Натомість у "своїх" на цих же хлопців чекають мобільні крематорії. Або ж їх просто залишають на полях України.

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