Они точно что-то сделают, – Фейгин о мести России за крейсер "Москва"

Ночью 13 апреля загорелся крейсер "Москва". В России точно на это отреагируют и попытаются принять меры.

Об этом сказал российский правозащитник Марк Фейгин. Такое мнение он высказал в эфире 24 канала.

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В России, конечно, отреагируют и попытаются принять меры. В этом нет сомнений. Они и так это делают,

– сказал Фейгин.

Однако они уже не смогут обстрелять Банковую. Дело в том, что проблема состоит в том, что в Кремле публично не признают тот факт, что "Москву" на дно отправила украинская ракета "Нептун". Так же как и не сообщают детали по Белгороду.

"Если они признают, что ВСУ, оказывается, способны ликвидировать объекты инфраструктуры, уничтожать крейсеры, а если завтра в Москве что-нибудь взорвется? И что тогда?" – сказал правозащитник.

Он считает, что их риторика – проигрышная. А эффективность их угроз – сомнительная.

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