Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его мнению, руководство Кремля каждый день в "своих бункерах" обсуждает его.
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План победы Путина
"Они впервые публично озвучили "план победы" Путина в "четвертой мировой войне". Он очень прост – хотят взять реванш над поражением в "третьей мировой", – заявил Пионтковский.
По словам публициста, цель российской войны против Запада – это ультиматум. Он также добавил, что в Кремле хотят вернуть Российскую империю к так называемой "линии Сталина".
Встает вопрос – как государство, которое экономикой, технологиями и цивилизованностью уступает Западу, собирается одержать над ним победу?
Ядерный шантаж
Как отметил публицист, Владимир Путин буквально сказал, что Россия втягивается в войну с Североатлантическим Альянсом. При этом осознавая, что общая мощь НАТО больше.
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По мнению президента России, если НАТО превосходит Россию на конвенционном уровне, то тогда в Кремле перейдут на ядерный уровень. Как отметил Пионтковский, это не означает взаимную гарантию на уничтожение – в Кремле продумали план ядерного шантажа.
Пионтковский отметил, когда Россия начала проигрывать НАТО в конвенционной войне, тогда Путин решил пугать его применением ядерного удара. Ограниченным – либо по скоплению их войск, либо еще лучше – по какому-нибудь европейскому городу.
Их (российский – 24 канал) расчет заключается в том, что столкнувшись с такой перспективой – Запад капитулирует и они одержат победу в "четвертой мировой войне".
Эфир Романа Цимбалюка и Андрея Пионтковского на 24 канале: смотрите видео
"Предупреждение" для НАТО от России
- Разведка США считает, что в феврале 2022 года Россия хочет провести мощные учения с применением ядерного оружия. В СМИ пишут, что это будет предупреждением для НАТО".
- В Белом доме отметили, что Владимир Путин перенес их на начало года, чтобы продемонстрировать силу. В частности, в случае, если президент России решит продолжать вторжение в Украину.
- В материале отметили, что Кремль обычно проводит учения с использованием ядерного оружия. Во время них испытывают межконтинентальные баллистические ракеты с земли, моря и воздуха.
- По информации Федерации американских ученых, в запасе России чуть менее 4 500 ядерных боеголовок.