Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. На його думку, керівництво Кремля кожен день у "своїх бункерах" обговорює його.

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План перемоги Путіна

"Вони вперше публічно озвучили "план перемоги" Путіна у "четвертій світовій війні". Він дуже простий – хочуть взяти реванш над поразкою у "третій світовій", – заявив Піонтковський.

За словами публіциста, ціль російської війни проти Заходу – це ультиматум. Він також додав, що в Кремлі хочуть повернути Російську імперію до так званої "лінії Сталіна".

Постає питання – як держава, яка економікою, технологіями та цивілізованістю поступається Заходу, збирається отримати над ним перемогу? Андрій Піонтковський Російський публіцист

Ядерний шантаж

Як наголосив публіцист, Володимир Путін буквально сказав, що Росія втягується у війну з Північноатлантичним Альянсом. При цьому усвідомлюючи, що загальна міць НАТО більша.

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На думку президента Росії, якщо НАТО перевершує Росію на конвенційному рівні, то тоді у Кремлі перейдуть на ядерний рівень. Як зазнчив Піонтковський, це не означає взаємну гарантію на знищення – у Кремлі продумали план ядерного шантажу.

Довідка. Конвенційний рівень здійснюється відповідно до прийнятих правил, обмежений певними умовами, які визначені заздалегідь. Він вимагає високої культури спілкування, ретельного дотримання певних правил.

Піонтковський зазначив, коли Росія почала програвати НАТО в конвенційній війні, тоді Путін вирішив лякати його застосуванням ядерного удару. Обмеженим – або по скупченні їхніх військ, або ще краще – по якомусь європейському місту.

Їхній (російський – 24 канал) розрахунок полягає в тому, що зіштовхнувшись з такою перспективою – Захід капітулює й вони переможуть у "четвертій світовій війні". Андрій Піонтковський Російський публіцист

Ефір Романа Цимбалюка та Андрія Піонтковського на 24 каналі: дивіться відео



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