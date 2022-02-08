Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. На його думку, керівництво Кремля кожен день у "своїх бункерах" обговорює його.

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План перемоги Путіна

"Вони вперше публічно озвучили "план перемоги" Путіна у "четвертій світовій війні". Він дуже простий – хочуть взяти реванш над поразкою у "третій світовій", – заявив Піонтковський.

За словами публіциста, ціль російської війни проти Заходу – це ультиматум. Він також додав, що в Кремлі хочуть повернути Російську імперію до так званої "лінії Сталіна".

Постає питання – як держава, яка економікою, технологіями та цивілізованістю поступається Заходу, збирається отримати над ним перемогу?

Андрій Піонтковський

Російський публіцист

Ядерний шантаж

Як наголосив публіцист, Володимир Путін буквально сказав, що Росія втягується у війну з Північноатлантичним Альянсом. При цьому усвідомлюючи, що загальна міць НАТО більша.

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На думку президента Росії, якщо НАТО перевершує Росію на конвенційному рівні, то тоді у Кремлі перейдуть на ядерний рівень. Як зазнчив Піонтковський, це не означає взаємну гарантію на знищення – у Кремлі продумали план ядерного шантажу.

Піонтковський зазначив, коли Росія почала програвати НАТО в конвенційній війні, тоді Путін вирішив лякати його застосуванням ядерного удару. Обмеженим – або по скупченні їхніх військ, або ще краще – по якомусь європейському місту.

Їхній (російський – 24 канал) розрахунок полягає в тому, що зіштовхнувшись з такою перспективою – Захід капітулює й вони переможуть у "четвертій світовій війні".

Андрій Піонтковський

Російський публіцист

Ефір Романа Цимбалюка та Андрія Піонтковського на 24 каналі: дивіться відео


"Попередження" для НАТО від Росії

  • Розвідка США вважає, що у лютому 2022 року Росія хоче провести потужні навчання із застосуванням ядерної зброї. У ЗМІ пишуть, що це буде "попередженням для НАТО".
  • У Білому домі зазначили, що Володимир Путін переніс їх на початок року, аби продемонструвати силу. Зокрема, у випадку, якщо президент Росії вирішить продовжувати вторгнення в Україну.
  • У матеріалі зазначили, що Кремль зазвичай проводить навчання із використанням ядерної зброї осінню. Під час них випробовують міжконтинентальні балістичні ракети з землі, моря та повітря.
  • За інформацією Федерації американських учених, у запасі Росії трохи менше ніж 4 500 ядерних боєголовок.