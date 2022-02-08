Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. На його думку, керівництво Кремля кожен день у "своїх бункерах" обговорює його.
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План перемоги Путіна
"Вони вперше публічно озвучили "план перемоги" Путіна у "четвертій світовій війні". Він дуже простий – хочуть взяти реванш над поразкою у "третій світовій", – заявив Піонтковський.
За словами публіциста, ціль російської війни проти Заходу – це ультиматум. Він також додав, що в Кремлі хочуть повернути Російську імперію до так званої "лінії Сталіна".
Постає питання – як держава, яка економікою, технологіями та цивілізованістю поступається Заходу, збирається отримати над ним перемогу?
Ядерний шантаж
Як наголосив публіцист, Володимир Путін буквально сказав, що Росія втягується у війну з Північноатлантичним Альянсом. При цьому усвідомлюючи, що загальна міць НАТО більша.
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На думку президента Росії, якщо НАТО перевершує Росію на конвенційному рівні, то тоді у Кремлі перейдуть на ядерний рівень. Як зазнчив Піонтковський, це не означає взаємну гарантію на знищення – у Кремлі продумали план ядерного шантажу.
Піонтковський зазначив, коли Росія почала програвати НАТО в конвенційній війні, тоді Путін вирішив лякати його застосуванням ядерного удару. Обмеженим – або по скупченні їхніх військ, або ще краще – по якомусь європейському місту.
Їхній (російський – 24 канал) розрахунок полягає в тому, що зіштовхнувшись з такою перспективою – Захід капітулює й вони переможуть у "четвертій світовій війні".
Ефір Романа Цимбалюка та Андрія Піонтковського на 24 каналі: дивіться відео
"Попередження" для НАТО від Росії
- Розвідка США вважає, що у лютому 2022 року Росія хоче провести потужні навчання із застосуванням ядерної зброї. У ЗМІ пишуть, що це буде "попередженням для НАТО".
- У Білому домі зазначили, що Володимир Путін переніс їх на початок року, аби продемонструвати силу. Зокрема, у випадку, якщо президент Росії вирішить продовжувати вторгнення в Україну.
- У матеріалі зазначили, що Кремль зазвичай проводить навчання із використанням ядерної зброї осінню. Під час них випробовують міжконтинентальні балістичні ракети з землі, моря та повітря.
- За інформацією Федерації американських учених, у запасі Росії трохи менше ніж 4 500 ядерних боєголовок.