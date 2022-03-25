Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович считает, что за это время закончится активная фаза. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

На тему Фаза на уничтожение и вытуривание оккупантов с территории может продлиться еще 1 – 2 месяца, – Арестович

"Они поняли, что план провалился полностью и его нужно менять. Теперь они выдохлись и в большинстве территорий встают в оборону", – сказал Арестович.

Помните, начиналось с 7 – 8 оперативных направлений? В настоящее время осталась зона ООС и Мариуполь. Чуть-чуть на Херсонщине, хотя и там есть оборона. Возможно, на Кривой Рог еще "2 недобитые кишки есть" и Киевщина. Все,

– подчеркнул он.

Арестович: Осталось 2 – 3 недели активной фазы

У оккупантов нет поставок. Арестович заметил, что это для них угроза №1, а для нас козырь №1.

Мы понимаем, что осталось 2 – 3 недели на активную фазу, они встанут в оборону и попытаются удерживать места, на которых стоят,

– объяснил советник.

В это время россияне будут устраивать провокационные мероприятия, провозглашение разных псевдореспублик или якобы присоединение к России.

"Однако для нас выгодна эта ситуация. Когда они будут стоять на местах – гораздо проще их уничтожать", – подытожил Арестович.

Арестович о ситуации на фронте: смотрите видео