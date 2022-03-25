Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович вважає, що за цей час закінчиться активна фаза. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

До теми Фаза на знищення і витурення окупантів з території може триватиме ще 1 – 2 місяці, – Арестович

"Вони зрозуміли, що план провалився повністю і його треба змінювати. Тепер вони видихнулися і у більшості територій стають в оборону", – сказав Арестович.

Пам'ятаєте, починалось з 7 – 8 оперативних напрямків? Зараз залишилась зона ООС і Маріуполь. Трохи на Херсонщині, хоча і там є оборона. Можливо, на Кривий Ріг ще "2 недобиті кишки є" і Київщина. Все,

– наголосив він.

Арестович: Залишилось 2 – 3 тижні активної фази

В окупантів немає постачання. Арестович зауважив, що це для них загроза №1, а для нас козир №1.

Ми розуміємо, що залишилось 2 – 3 тижні на активну фазу, вони стануть в оборону і спробують утримувати місця, на яких стоять,

– пояснив радник.

У цей час росіяни влаштовуватимуть провокаційні заходи, проголошення різних псевдореспублік чи нібито приєднання до Росії.

"Однак для нас вигідна ця ситуація. Коли вони стоятимуть на місцях – набагато простіше їх нищити", – підсумував Арестович.

Арестович про ситуацію на фронті: дивіться відео