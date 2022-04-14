Они живут прошлым в выдуманном мире, – Данилов о важности 9 мая для России

Алексей Данилов объяснил, почему для России столь важно 9 мая. Дело в том, что захватчики живут прошлым и датами.

Секретарь СНБО отметил, что россияне не могут понять, что постоянно жить в прошлом невозможно. Однако они так не думают, и в этом ошибка.

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Россияне хотят остановить время

Оккупанты постоянно хотят вернуться в Советский Союз. Данилов заметил, что они возвращаются к какой-то чуши. Оккупанты не понимают, что мир движется вперед, они хотят остановить время.

Смотрите, они живут датами. Они живут в своем выдуманном мире, они живут в прошлом,

– добавил чиновник.

Данилов подчеркнул, что захватчики могут мечтать о чем угодно, но победить наш народ невозможно.

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