Живут совсем недолго, – майор рассказал, как Россия бессмысленно теряет оккупантов на фронте

Ситуация на фронте остается напряженной. Россия фактически постоянно бросает на позиции все новых оккупантов. И потери среди личного состава у них просто колоссальны.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал майор, командир 4-го батальона "Сила свободы" 4-й бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко. По его словам, на некоторых участках фронта российские атаки фактически не прекращаются. Там каждый день конвейером отправляют фактически одноразовые небольшие пехотные группы. Мало кто из них проходит через зону боевых действий.

Потери России на самом деле огромны

Как подчеркнул военный, сейчас Россия усиленно давит на фронте, пока еще остается "зеленка". Так оккупантам несколько легче незаметно продвигаться вперед. Но живут оккупанты совсем недолго.

Враг бросает все, что сконцентрировал за год. Постоянные атаки мелких инфильтрационных групп в пределах зоны боевых действий. Где-то это происходит каждые 15 минут, каждый час или каждые сутки. Эти одноразовые группы идут и идут,

– отметил Назаренко.

Военный рассказал о ситуации на фронте: смотрите видео 24 Канала

При этом на фронте можно встретить как качественно подготовленных штурмовиков, так и фактически солдат без какой-либо подготовки и нормального снаряжения. Всех встречают FPV-дронами.

Бывают разные ситуации. Оккупанты почти не используют наземные роботизированные комплексы. Им проще взять человека-носильщика, который, груженый, разносит провизию. При этом его встречает FPV-дрон,

– отметил военный.

Добавим: присоединяйтесь к сбору средств на тяжелые логистические дроны для бригады НГУ "Рубеж". Пожертвовать можно по ссылке https://send.monobank.ua/jar/2XMHMXAKKM.