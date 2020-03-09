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      Онкобольные дети получают подарки за сложные процедуры в Черкассах: щемящее видео

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      В Черкасском онкодиспансере начали акцию "Коробка храбрости". Это шкатулка с подарками, которые дарят всем деткам, которые выдержали болезненные процедуры. А наполняют ее игрушками и полезными мелочами жители города.

      Из-за многочисленных лечебных процедур дети паникуют и плачут. А вот сюрпризы из коробки храбрости прибавляют терпения, хорошее настроение способствует лечению, а дети уже не так боятся болезненных манипуляций.

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      "Мы награждаем детишек после болезненных процедур или страшных процедур, когда они накричатся, наплачутся, даже если это не очень болезненная процедура – им достаточно страшно", – пояснила детский онколог Алина Телюк.


      "Коробка храбрости" для онкобольных детей / Скриншот из видео

      Так, 5-летний Алексей выдержал очередной курс химиотерапии, который необходим для преодоления его онкоболезни. Он рассказал, что в больнице почти нет развлечений, только процедуры.

      Здесь всегда берут анализы. Можно еще к друзьям ходить,
      – сказал маленький пациент Алексей Лобаз.

      Его мама рассказала, что сын лечится уже полгода, поэтому медицинские манипуляции ребенку уже надоели, а на новые игрушки средств почти не осталось.


      Маленький пациент выбирает подарок / Скриншот из видео

      Врачи призывают неравнодушных людей приносить презенты в коробки храбрости. Больше всего дети любят канцтовары, пазлы и небольшие новые игрушки.

      Онкобольных детей награждают подарками после болезненных процедур: видео

       

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      Автор: Диана Луцышин
      Теги: Новости Украины Волонтеры Дети и несовершеннолетние Новости Черкасс
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