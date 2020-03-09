Онкобольные дети получают подарки за сложные процедуры в Черкассах: щемящее видео
В Черкасском онкодиспансере начали акцию "Коробка храбрости". Это шкатулка с подарками, которые дарят всем деткам, которые выдержали болезненные процедуры. А наполняют ее игрушками и полезными мелочами жители города.
Из-за многочисленных лечебных процедур дети паникуют и плачут. А вот сюрпризы из коробки храбрости прибавляют терпения, хорошее настроение способствует лечению, а дети уже не так боятся болезненных манипуляций.
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"Мы награждаем детишек после болезненных процедур или страшных процедур, когда они накричатся, наплачутся, даже если это не очень болезненная процедура – им достаточно страшно", – пояснила детский онколог Алина Телюк.
"Коробка храбрости" для онкобольных детей / Скриншот из видео
Так, 5-летний Алексей выдержал очередной курс химиотерапии, который необходим для преодоления его онкоболезни. Он рассказал, что в больнице почти нет развлечений, только процедуры.
Здесь всегда берут анализы. Можно еще к друзьям ходить,
– сказал маленький пациент Алексей Лобаз.
Его мама рассказала, что сын лечится уже полгода, поэтому медицинские манипуляции ребенку уже надоели, а на новые игрушки средств почти не осталось.
Маленький пациент выбирает подарок / Скриншот из видео
Врачи призывают неравнодушных людей приносить презенты в коробки храбрости. Больше всего дети любят канцтовары, пазлы и небольшие новые игрушки.
Онкобольных детей награждают подарками после болезненных процедур: видео