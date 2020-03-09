Онкохворі діти отримують подарунки за складні процедури у Черкасах: щемливе відео

У Черкаському онкодиспансері започаткували акцію "коробка хоробрості". Це скринька з подарунками, які дарують усім діткам, які витримали болючі процедури. А наповнюють її іграшками та корисними дрібничками жителі міста.

Через численні лікувальні процедури діти панікують та плачуть. А от сюрпризи із коробки хоробрості додають терплячості, гарний настрій сприяє лікуванню, а діти вже не так бояться болючих маніпуляцій.

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"Ми нагороджуємо діточок після болісних процедур або страшних процедур, коли вони накричаться, наплачуться, навіть якщо це не дуже болісна процедура – їм достатньо страшно", – пояснила дитяча онкологиня Аліна Телюк.



"Коробка хоробрості" для онкохворих дітей / Скріншот з відео

Так, 5-річний Олексій витримав черговий курс хіміотерапії, який необхідний для подолання його онконедуги. Він розповів, що у лікарні майже немає розваг, тільки процедури.

Тут завжди беруть аналізи. Можна ще до друзів ходити,

– сказав маленький пацієнт Олексій Лобаз.

Його мама розповіла, що син лікується уже пів року, тому маніпуляції дитині вже набридли, а на нові іграшки коштів майже не залишилось.



Маленький пацієнт обирає подарунок / Скріншот з відео

Лікарі закликають небайдужих людей приносити презенти до коробки хоробрості. Найбільше діти люблять канцтовари, пазли та невеликі нові іграшки.

Онкохворих дітей нагороджують подарунками за болючі процедури: відео