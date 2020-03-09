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      Онкохворі діти отримують подарунки за складні процедури у Черкасах: щемливе відео

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      "Коробка хоробрості" для онкохворих дітей / 24 канал

      У Черкаському онкодиспансері започаткували акцію "коробка хоробрості". Це скринька з подарунками, які дарують усім діткам, які витримали болючі процедури. А наповнюють її іграшками та корисними дрібничками жителі міста.

      Через численні лікувальні процедури діти панікують та плачуть. А от сюрпризи із коробки хоробрості додають терплячості, гарний настрій сприяє лікуванню, а діти вже не так бояться болючих маніпуляцій.

      До слова Волонтери відремонтували півсотні авто для військових на Донбасі: фото, відео

      "Ми нагороджуємо діточок після болісних процедур або страшних процедур, коли вони накричаться, наплачуться, навіть якщо це не дуже болісна процедура – їм достатньо страшно", – пояснила дитяча онкологиня Аліна Телюк.


      "Коробка хоробрості" для онкохворих дітей / Скріншот з відео

      Так, 5-річний Олексій витримав черговий курс хіміотерапії, який необхідний для подолання його онконедуги. Він розповів, що у лікарні майже немає розваг, тільки процедури.

      Тут завжди беруть аналізи. Можна ще до друзів ходити,
      – сказав маленький пацієнт Олексій Лобаз.

      Його мама розповіла, що син лікується уже пів року, тому маніпуляції дитині вже набридли, а на нові іграшки коштів майже не залишилось.


      Маленький пацієнт обирає подарунок / Скріншот з відео

      Лікарі закликають небайдужих людей приносити презенти до коробки хоробрості. Найбільше діти люблять канцтовари, пазли та невеликі нові іграшки.

      Онкохворих дітей нагороджують подарунками за болючі процедури: відео

       

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      Автор: Діана Луцишин
      Теги: Новини України Волонтери Діти і неповнолітні Новини Черкас
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