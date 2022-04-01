Еще один человек, согласно информации руководителя больницы Александра Заики, сейчас с контузией. Среди пациентов пострадавших нет.

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Эвакуировать пациентов не планируют

В помещении, куда попал снаряд, находились 22 пациента. Большинство из них – люди после операции, которые не могли покинуть заведение, поскольку нуждались в постоянном наблюдении врачей.

По словам Александра Заики, в результате удара в отделены выбиты стекла. Также оккупанты повредили крышу и стены. В то же время уцелели системы радиооблучения. Руководитель больницы успокаивает, что повреждения не критичны, а окна и крышу можно закрыть.

Приняли решение, что переводить пациентов нет необходимо,

– добавил он.

Главный корпус здания законсервирован. Ударной волной повреждены окна и системы водо- и теплоснабжения.