Об этом в интервью рассказал президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс. Он объяснил, когда Украина сможет перейти на формат электронного голосования.

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Какие преимущества и недостатки в электронном голосовании

Украина была одной из первых стран в начале пандемии COVID-19, предложившей систему онлайн-голосования. Соответствующий законопроект начал разрабатывать, однако сейчас этот вопрос не актуален – из-за полномасштабного вторжения России его пришлось отложить. К тому же, в стране введено военное положение – во время его действия выборы не проводятся.

Однако вопрос выборов в послевоенное время актуален, президент ПАСЕ пояснил, что сейчас есть как недостатки, так и преимущества в онлайн-голосовании. И хотя окончательное решение о введении такого формата остается по решению правительства, парламента и ЦИК страны, есть некоторые преимущества электронного голосования, в частности – предоставляет возможность людям, которые не могут добраться до ящика для голосования физически, все же проголосовать. Вместе с тем, у онлайн-голосования есть и недостатки.

"Эта технология до сих пор является предметом дискуссий, и именно власти страны и особенно Центральная избирательная комиссия должны решать, достаточно ли безопасно волеизъявление путем электронного голосования. Опять же, Совет Европы не может сказать, какой метод вы должны использовать. Это полностью в руках демократического государства Украина", – объяснил Тини Кокс.

Президент ПАСЕ заявил, что Совет Европы – единственная международная организация, разработавшая перечень стандартов для электронного голосования. При их использовании электронное голосование будет максимально честным и свободным. Однако Кокс подчеркнул, что такой формат – сверхсложный для страны в состоянии войны или после ее окончания.

В случае с Украиной, как я уже сказал, пока Конституция не разрешает проводить выборы, их быть не может. Хотя это все в руках вашего парламента и правительства — решить, нужно ли изменить Конституцию. Я бы посоветовал вам начать готовиться к выборам и, возможно, к голосованию в электронном формате. Но, опять же, это полностью в руках вашей власти и вашего парламента,

– заявил Кокс.

В ПАСЕ настаивают на выборах во время войны

Тини Кокс на днях ранее заявил, что Украина обязана провести демократические выборы несмотря на войну и военное положение. Президент ПАСЕ подчеркнул, что никто не осудит Украину, если выборы не пройдут идеально, однако возможно осуждение, когда они вообще не состоятся.

В Украине достаточно резко отреагировали на "предложение" ПАСЕ. В эфире телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что до конца войны не будут проводить выборы, потому что это противоречит Конституции Украины.

"Когда есть внедрение такого состояния, в котором сегодня находится наша страна, никакие выборы не могут проходить. Точка", - подчеркнул Данилов.

В Украине парламентские выборы должны состояться в последнее воскресенье октября 2023 года. Владимир Зеленский заявил, что если до этого времени будет продолжаться война, то их придется отсрочить.