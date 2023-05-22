Про це в інтерв'ю розповів президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс. Він пояснив, коли Україна зможе перейти на формат електронного голосування.

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Які переваги та недоліки в електронному голосуванні

Україна була однією з перших країн на початку пандемії COVID-19, яка запропонувала систему онлайн-голосування. Відповідний законопроєкт почали розробляти, проте нині це питання не на часі – через повномасштабне вторгнення Росії його довелося відкласти. До того ж в країні запроваджено воєнний стан – під час його дії вибори не проводяться.

Проте питання виборів у післявоєнний час є актуальним, президент ПАРЄ пояснив, що нині є як недоліки, так і переваги в онлайн-голосуванні. І хоча остаточне рішення про запровадження такого формату залишається за рішенням уряду, парламенту та ЦВК країни, проте є деякі переваги електронного голосування, зокрема – надає можливість людям, які не можуть дістатися до скриньки для голосування фізично, все ж таки проголосувати. Разом з тим, онлайн-голосування має і недоліки.

"Ця технологія досі є предметом дискусій, і саме влада країни й особливо Центральна виборча комісія мають вирішувати, чи достатньо безпечним є волевиявлення шляхом електронного голосування. Знову ж таки, Рада Європи не може сказати, який метод ви повинні використовувати. Це повністю в руках демократичної держави Україна", – пояснив Тіні Кокс.

Президент ПАРЄ заявив, що Рада Європи – єдина міжнародна організація, яка розробила перелік стандартів для електронного голосування. За їх використання електронне голосування буде максимально чесним та вільним. Проте Кокс наголосив, що такий формат – надскладний для країни у стані війни або після її закінчення.

У випадку з Україною, як я вже сказав, доки Конституція не дозволяє проводити вибори, їх бути не може. Хоча це все в руках вашого парламенту й уряду — вирішити, чи потрібно змінювати Конституцію. Я б порадив вам почати готуватися до виборів і, можливо, до голосування в електронному форматі. Але, знову ж таки, це повністю в руках вашої влади й вашого парламенту,

– заявив Кокс.

У ПАРЄ наполягають на виборах під час війни

Тіні Кокс днями раніше заявив, що Україна зобов'язана провести демократичні вибори попри війну та запроваджений воєнний стан. Президент ПАРЄ підкреслив, що ніхто не засудить Україну, якщо вибори не пройдуть ідеально, однак можливий осуд, коли вони взагалі не відбудуться.

В Україні досить різко відреагували на "пропозицію" ПАРЄ. В ефірі телемарафону секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що до кінця війни не будуть проводити вибори, оскільки це суперечить Конституції України.

"Коли є впровадження такого стану, в якому сьогодні перебуває наша країна, ніякі вибори не можуть відбуватися. Крапка", – наголосив Данілов.

В Україні парламентські вибори мали б відбутися в останню неділю жовтня 2023 року. Володимир Зеленський заявив, що якщо до того часу триватиме війна, то їх доведеться відтермінувати.