Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров. Сейчас в приложении доступны курсы общей подготовки, быта в полевых условиях и беспилотных систем.

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Что известно об онлайн-обучении по военному делу

По его словам, эта функция поможет украинским бойцам получать важные знания даже в полевых условиях.

Каждый курс разделен на модули с уроками, а после каждого модуля предусмотрен тест для проверки знаний. После завершения курса военные будут сдавать экзамен, что позволит не просто получить информацию, а закрепить ее на практике.

Умеров отметил, что команда уже работает над разработкой новых курсов, в частности "Связь на поле боя" и "Психологическая подготовка".

"Наша цель – обеспечить максимально эффективную подготовку каждого воина к современной войне. Ведь знания – это не только сила, это возможность сохранить жизнь и победить врага", – добавил министр.