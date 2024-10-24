Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров. Наразі в застосунку доступні курси загальної підготовки, побуту у польових умовах та безпілотних систем.

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Що відомо про онлайн-навчання з військової справи

За його словами, ця функція допоможе українським бійцям здобувати важливі знання навіть у польових умовах.

Кожен курс поділений на модулі з уроками, а після кожного модуля передбачений тест для перевірки знань. Після завершення курсу військові складатимуть іспит, що дозволить не просто отримати інформацію, а закріпити її на практиці.

Умєров зазначив, що команда вже працює над розробкою нових курсів, зокрема "Зв’язок на полі бою" та "Психологічна підготовка".

"Наша мета – забезпечити максимально ефективну підготовку кожного воїна до сучасної війни. Адже знання – це не лише сила, це можливість зберегти життя та перемогти ворога", – додав міністр.