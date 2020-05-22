Онлайн-регистрация и покупка билета частями: SkyUp запускает новые услуги

Украинский лоукостер SkyUp запускает дополнительные услуги, а также намерен запустить собственный департамент наземного обслуживания рейсов в международном аэропорту "Борисполь".

Недавно компания отпраздновала 2 года своей работы и уже готовится к возобновлению полетов после отмены карантина. Об этом говорится на сайте авиакомпании.

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Дополнительные услуги от SkyUp

во время заказа билета можно добавить в него услугу питания;

зарегистрировать своего домашнего любимца для совместного путешествия;

купить билет частями;

для пассажиров внутренних рейсов тестируется онлайн-регистрация, после чего эта услуга будет внедряться и для международных рейсов.

Запуск собственного департамента наземного обслуживания

Лоукостер SkyUp намерен запустить собственный хэндлинговый департамент в международном аэропорту "Борисполь".

Для повышения качества обслуживания пассажиров авиакомпании в аэропорту Борисполь SkyUp готовится к запуску собственного хэндлингового департамента,

– говорится в сообщении.

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Когда в Украине возобновят авиасообщение

Решение о возобновлении полетов должен одобрить Кабинет Министров: именно это узаконит деятельность авиаперевозчиков и откроет авиапространство.

Сейчас авиапространство открыто только для тех людей, которые хотят эвакуироваться из-за границы из-за коронавируса.

Министерство инфраструктуры разработало план восстановления регулярного пассажирского сообщения.

Согласно плану, запуск международного авиасообщения в страны, которые открыли аэропорты для международных рейсов, начнется аж на третьем этапе.

В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что внутренние авиаперевозки в Украине можно будет возобновить с 15 июня.



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