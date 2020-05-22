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Онлайн-регистрация и покупка билета частями: SkyUp запускает новые услуги

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SkyUp запускает новые услуги: онлайн-регистрация SkyUp – что известно
SkyUp запускает новые услуги / SkyUp

Украинский лоукостер SkyUp запускает дополнительные услуги, а также намерен запустить собственный департамент наземного обслуживания рейсов в международном аэропорту "Борисполь".

Недавно компания отпраздновала 2 года своей работы и уже готовится к возобновлению полетов после отмены карантина. Об этом говорится на сайте авиакомпании.

Важно Улететь никто не сможет, – Криклий призвал украинцев не скупать сейчас дешевые авиабилеты

Дополнительные услуги от SkyUp

  • во время заказа билета можно добавить в него услугу питания;
  • зарегистрировать своего домашнего любимца для совместного путешествия;
  • купить билет частями;
  • для пассажиров внутренних рейсов тестируется онлайн-регистрация, после чего эта услуга будет внедряться и для международных рейсов.

Запуск собственного департамента наземного обслуживания

Лоукостер SkyUp намерен запустить собственный хэндлинговый департамент в международном аэропорту "Борисполь".

Для повышения качества обслуживания пассажиров авиакомпании в аэропорту Борисполь SkyUp готовится к запуску собственного хэндлингового департамента,
– говорится в сообщении.

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Когда в Украине возобновят авиасообщение

  • Решение о возобновлении полетов должен одобрить Кабинет Министров: именно это узаконит деятельность авиаперевозчиков и откроет авиапространство.
  • Сейчас авиапространство открыто только для тех людей, которые хотят эвакуироваться из-за границы из-за коронавируса.
  • Министерство инфраструктуры разработало план восстановления регулярного пассажирского сообщения.
  • Согласно плану, запуск международного авиасообщения в страны, которые открыли аэропорты для международных рейсов, начнется аж на третьем этапе.
  • В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что внутренние авиаперевозки в Украине можно будет возобновить с 15 июня.

План виходу України з карантину: етапи
План выхода Украины из карантина: этапы / Инфографика 24 канала

Автор: Алена Захарова
Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Министерство инфраструктуры Владислав Криклий Карантин в Украине 2020 SkyUp авиация
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