Онлайн-регистрация и покупка билета частями: SkyUp запускает новые услуги
Украинский лоукостер SkyUp запускает дополнительные услуги, а также намерен запустить собственный департамент наземного обслуживания рейсов в международном аэропорту "Борисполь".
Недавно компания отпраздновала 2 года своей работы и уже готовится к возобновлению полетов после отмены карантина. Об этом говорится на сайте авиакомпании.
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Дополнительные услуги от SkyUp
- во время заказа билета можно добавить в него услугу питания;
- зарегистрировать своего домашнего любимца для совместного путешествия;
- купить билет частями;
- для пассажиров внутренних рейсов тестируется онлайн-регистрация, после чего эта услуга будет внедряться и для международных рейсов.
Запуск собственного департамента наземного обслуживания
Лоукостер SkyUp намерен запустить собственный хэндлинговый департамент в международном аэропорту "Борисполь".
Для повышения качества обслуживания пассажиров авиакомпании в аэропорту Борисполь SkyUp готовится к запуску собственного хэндлингового департамента,
– говорится в сообщении.
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Когда в Украине возобновят авиасообщение
- Решение о возобновлении полетов должен одобрить Кабинет Министров: именно это узаконит деятельность авиаперевозчиков и откроет авиапространство.
- Сейчас авиапространство открыто только для тех людей, которые хотят эвакуироваться из-за границы из-за коронавируса.
- Министерство инфраструктуры разработало план восстановления регулярного пассажирского сообщения.
- Согласно плану, запуск международного авиасообщения в страны, которые открыли аэропорты для международных рейсов, начнется аж на третьем этапе.
- В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что внутренние авиаперевозки в Украине можно будет возобновить с 15 июня.
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