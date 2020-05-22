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Онлайн-реєстрація та купівля квитка частинами: SkyUp запускає нові послуги

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SkyUp запускає нові послуги онлайн-реєстрація SkyUp – що відомо
SkyUp запускає нові послуги / SkyUp

Український лоукостер SkyUp запускає додаткові послуги, а також має намір запустити власний департамент наземного обслуговування рейсів у міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Нещодавно компанія відсвяткувала 2 роки своєї роботи й вже готується до відновлення польотів після скасування карантину. Про це мовиться на сайті авіакомпанії.

Важливо Полетіти ніхто не зможе, – Криклій закликав українців не скуповувати зараз дешеві авіаквитки 

Додаткові послуги від SkyUp

  • під час замовлення квитка можна додати до нього послугу харчування;
  • зареєструвати свого домашнього улюбленця для спільної подорожі;
  • купити квиток частинами;
  • для пасажирів внутрішніх рейсів тестується онлайн-реєстрація, після чого ця послуга буде впроваджуватися і для міжнародних рейсів.

Запуск власного департаменту наземного обслуговування

Лоукостер SkyUp має намір запустити власний хендлінговий департамент у міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Для підвищення якості обслуговування пасажирів авіакомпанії в аеропорту Бориспіль SkyUp готується до запуску власного хендлінгового департаменту,
– мовиться у повідомленні.

Цікаво Відновлення авіасполучення: Україна запустить рейси до тих країн, які погодяться

Коли в Україні відновлять авіасполучення

  • Рішення про відновлення польотів має схвалити Кабінет Міністрів: саме це узаконить діяльність авіаперевізників та відкриє авіапростір.
  • Наразі авіапростір відкритий лише для тих людей, які хочуть евакуюватися з-за кордону через коронавірус.
  • Міністерство інфраструктури розробило план відновлення регулярного пасажирського сполучення.
  • Згідно з планом, запуск міжнародного авіасполучення в країни, які відкрили аеропорти для міжнародних рейсів, почнеться аж на третьому етапі. 
  • Водночас міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що внутрішні авіаперевезення в Україні можна буде відновити з 15 червня.

План виходу України з карантину: етапи
План виходу України з карантину: етапи / Інфографіка 24 каналу

Автор: Альона Захарова
Теги: Новини України Коронавірус в Україні Міністерство інфраструктури Владислав Криклій Карантин в Україні 2020 SkyUp авіація
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