Онлайн-реєстрація та купівля квитка частинами: SkyUp запускає нові послуги

Український лоукостер SkyUp запускає додаткові послуги, а також має намір запустити власний департамент наземного обслуговування рейсів у міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Нещодавно компанія відсвяткувала 2 роки своєї роботи й вже готується до відновлення польотів після скасування карантину. Про це мовиться на сайті авіакомпанії.

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Додаткові послуги від SkyUp

під час замовлення квитка можна додати до нього послугу харчування;

зареєструвати свого домашнього улюбленця для спільної подорожі;

купити квиток частинами;

для пасажирів внутрішніх рейсів тестується онлайн-реєстрація, після чого ця послуга буде впроваджуватися і для міжнародних рейсів.

Запуск власного департаменту наземного обслуговування

Лоукостер SkyUp має намір запустити власний хендлінговий департамент у міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Для підвищення якості обслуговування пасажирів авіакомпанії в аеропорту Бориспіль SkyUp готується до запуску власного хендлінгового департаменту,

– мовиться у повідомленні.

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Коли в Україні відновлять авіасполучення

Рішення про відновлення польотів має схвалити Кабінет Міністрів: саме це узаконить діяльність авіаперевізників та відкриє авіапростір.

Наразі авіапростір відкритий лише для тих людей, які хочуть евакуюватися з-за кордону через коронавірус.

Міністерство інфраструктури розробило план відновлення регулярного пасажирського сполучення.

Згідно з планом, запуск міжнародного авіасполучення в країни, які відкрили аеропорти для міжнародних рейсів, почнеться аж на третьому етапі.

Водночас міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що внутрішні авіаперевезення в Україні можна буде відновити з 15 червня.



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