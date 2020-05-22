Онлайн-реєстрація та купівля квитка частинами: SkyUp запускає нові послуги
Український лоукостер SkyUp запускає додаткові послуги, а також має намір запустити власний департамент наземного обслуговування рейсів у міжнародному аеропорту "Бориспіль".
Нещодавно компанія відсвяткувала 2 роки своєї роботи й вже готується до відновлення польотів після скасування карантину. Про це мовиться на сайті авіакомпанії.
Важливо Полетіти ніхто не зможе, – Криклій закликав українців не скуповувати зараз дешеві авіаквитки
Додаткові послуги від SkyUp
- під час замовлення квитка можна додати до нього послугу харчування;
- зареєструвати свого домашнього улюбленця для спільної подорожі;
- купити квиток частинами;
- для пасажирів внутрішніх рейсів тестується онлайн-реєстрація, після чого ця послуга буде впроваджуватися і для міжнародних рейсів.
Запуск власного департаменту наземного обслуговування
Лоукостер SkyUp має намір запустити власний хендлінговий департамент у міжнародному аеропорту "Бориспіль".
Для підвищення якості обслуговування пасажирів авіакомпанії в аеропорту Бориспіль SkyUp готується до запуску власного хендлінгового департаменту,
– мовиться у повідомленні.
Цікаво Відновлення авіасполучення: Україна запустить рейси до тих країн, які погодяться
Коли в Україні відновлять авіасполучення
- Рішення про відновлення польотів має схвалити Кабінет Міністрів: саме це узаконить діяльність авіаперевізників та відкриє авіапростір.
- Наразі авіапростір відкритий лише для тих людей, які хочуть евакуюватися з-за кордону через коронавірус.
- Міністерство інфраструктури розробило план відновлення регулярного пасажирського сполучення.
- Згідно з планом, запуск міжнародного авіасполучення в країни, які відкрили аеропорти для міжнародних рейсів, почнеться аж на третьому етапі.
- Водночас міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що внутрішні авіаперевезення в Україні можна буде відновити з 15 червня.
План виходу України з карантину: етапи / Інфографіка 24 каналу