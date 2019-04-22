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      Онуфрий поздравил Зеленского с победой и пообещал поддержку

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      Онуфрий поздравил Зеленского с победой и пообещал поддержку
      Онуфрий поздравил Зеленского с победой и пообещал поддержку / news.church.ua

      Глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Он сказал, что Зеленский может рассчитывать на поддержку УПЦ МП.

      Уверенная победа Владимира Зеленского на выборах является признаком того, что его приоритеты развития страны совпадают с надеждами и стремлениями украинсцев, сообщили в пресс-службе УПЦ МП.

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      Онуфрий считает, что украинцы хотят единства, мира и процветания, а также "искоренения всего того, что вносит раздор и вражду внутрь Украинского государства". Глава УПЦ МП уверен, что новый президент не будет вмешиваться в дела церкви, а также в права и свободу верующих всех конфессий.

      Вы можете рассчитывать на безусловную поддержку Украинской православной церкви во всех вопросах, которые будут способствовать утверждению и развитию духовных и нравственных ценностей украинского общества,
      – отметил Онуфрий.

      Глава УПЦ МП также дал свое благословение Зеленскому на его "новом и ответственном пути служения Украине и ее народу".

      Когда Зеленский станет президентом Украины?Сейчас продолжается подсчет голосов. По результатам обработки около 90% бюллетеней, лидирует Владимир Зеленский – он получил 73,17% голосов. У Петра Порошенко – 24,5%. До 1 мая ЦИК должен официально назвать имя нового президента Украины. Инаугурация Владимира Зеленского должна состояться не позднее, чем 3 июня.

      національний екзит-пол президентські вибори україни порошенко зеленський
      Результаты Национальго экзит-пола

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский УПЦ МП Религия
      Источник: 24 канал
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