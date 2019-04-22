Онуфрій привітав Зеленського з перемогою і пообіцяв підтримку

Голова Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах в Україні. Він сказав, що Зеленський може розраховувати на підтримку УПЦ МП.

Впевнена перемога Володимира Зеленського на виборах є ознакою того, що його пріоритети розвитку країни співпадають з надіями та прагненнями українців, повідомили у прес-службі УПЦ МП.

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Онуфрій вважає, що українці прагнуть єдності, миру і процвітання, а також "викорінення всього того, що вносить розбрат та ворожнечу всередину Української держави". Голова УПЦ МП впевненний, що новий президент не буде втручатися у справи церкви, а також у права та свободу віруючих усіх конфесій.

Ви можете розраховувати на безумовну підтримку Української православної церкви в усіх питаннях, які сприятимуть утвердженню та розвитку духовних і моральних цінностей українського суспільства,

– зазначив Онуфрій.

Голова УПЦ МП також дав своє благословення Зеленському на його "новому і відповідальному шляху служіння Україні та її народові".

Коли Зеленський стане президентом України?Наразі триває підрахунок голосів. За результатами опрацювання близько 90% бюлетенів, лідирує Володимир Зеленський – він отримав 73,17% голосів. У Петра Порошенка – 24,5%. До 1 травня ЦВК має офіційно назвати ім’я нового президента України. Інавгурація Володимира Зеленського повинна відбутися не пізніше, ніж 3 червня.



Результати Національго екзит-полу