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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ

      Онуфрій привітав Зеленського з перемогою і пообіцяв підтримку

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      Онуфрій привітав Зеленського з перемогою і пообіцяв підтримку
      Онуфрій привітав Зеленського з перемогою і пообіцяв підтримку / news.church.ua

      Голова Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах в Україні. Він сказав, що Зеленський може розраховувати на підтримку УПЦ МП.

      Впевнена перемога Володимира Зеленського на виборах є ознакою того, що його пріоритети розвитку країни співпадають з надіями та прагненнями українців, повідомили у прес-службі УПЦ МП.

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      Онуфрій вважає, що українці прагнуть єдності, миру і процвітання, а також "викорінення всього того, що вносить розбрат та ворожнечу всередину Української держави". Голова УПЦ МП впевненний, що новий президент не буде втручатися у справи церкви, а також у права та свободу віруючих усіх конфесій.

      Ви можете розраховувати на безумовну підтримку Української православної церкви в усіх питаннях, які сприятимуть утвердженню та розвитку духовних і моральних цінностей українського суспільства,
      – зазначив Онуфрій.

      Голова УПЦ МП також дав своє благословення Зеленському на його "новому і відповідальному шляху служіння Україні та її народові".

      Коли Зеленський стане президентом України?Наразі триває підрахунок голосів. За результатами опрацювання близько 90% бюлетенів, лідирує Володимир Зеленський – він отримав 73,17% голосів. У Петра Порошенка – 24,5%. До 1 травня ЦВК має офіційно назвати ім’я нового президента України. Інавгурація Володимира Зеленського повинна відбутися не пізніше, ніж 3 червня.

      національний екзит-пол президентські вибори україни порошенко зеленський
      Результати Національго екзит-полу

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський УПЦ МП Релігія
      Джерело: 24 канал
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