Соответствующее решение суда распространил политический эксперт Валентин Гладких.

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Речь идет о деле заместителя министра обороны при президентстве Порошенко Игоря Павловского, которого подозревают в организации поставок армии военной техники низкого качества. Речь идет о десантных катерах "Кентавр", которые изготавливала "Кузница на Рыбальском" и об автомобилях неотложной медицинской помощи произведенные "Богдан Моторс",

– пишет Гладких.

Эксперт приводит данные следствия, по которым указанная техника, не соответствовала установленным требованиям и не могла использоваться в ВСУ.

"По подсчетам ГБР, такие действия привели к причинению ущерба государству на более 475 млн гривен. Наказание по инкриминируемым статьям предусматривает от семи до десяти лет заключения. В суде ОО "Солидарное дело общин" и "Благотворительный фонд Порошенко" внесли за Павловского 17 миллионов гривен залога, среди которых были и деньги с донатов украинцев", – пишет эксперт.

Гладких отмечает, что совладельцем обоих предприятий, которые фигурируют в уголовных производствах ГБР, – "Кузница на Рыбальском" и "Богдан Моторс" – был Петр Порошенко.

То есть Петр Алексеевич рекламирует по всей стране свои благотворительные организации ОО "Солидарное дело общин" и "Благотворительный фонд Порошенко" с призывом донатить на ВСУ. Украинцы донатят. А он прогоняет средства через собственный банк на выкуп экс-соратников, которые грабили государство. Павловские, Гладковские ... Уверен, если следствие поймает кума и соратника Порошенко Свинарчука, он и его выкупит. Возьмет с донатов украинцев,

– резюмирует Гладких.



ОО Порошенко поймали на растрате донатов / Изображение эксперта Гладких

Как сообщалось, за депутата Береговского городского совета от "Евросолидарности" Виктора Саенкова, которого подозревают в незаконной переправке уклонистов за границу также был внесен залог в 980 тысяч гривен.