Відповідне рішення суду поширив політичний експерт Валентин Гладких.

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Йдеться про справу заступника міністра оборони за президентства Порошенка Ігоря Павловського, якого підозрюють в організації постачання армії військової техніки низької якості. Йдеться про десантні катери "Кентавр", які виготовляла "Кузня на Рибальському" та про автомобілі невідкладної медичної допомоги вироблені "Богдан Моторс",

– пише Гладких.

Експерт приводить дані слідства, за якими вказана техніка, не відповідала встановленим вимогам і не могла використовуватися у ЗСУ.

"За підрахунками ДБР, такі дії призвели до заподіяння збитків державі на понад 475 млн гривень. Покарання за інкримінованими статтями передбачає від семи до десяти років ув'язнення. У суді ГО "Солідарна справа громад" та "Благодійний фонд Порошенка" внесли за Павловського 17 мільйонів гривень застави, серед яких були та гроші з донатів українців", – пише експерт.

Гладких зазначає, що співвласником обох підприємств, які фігурують у кримінальних провадженнях ДБР, – "Кузня на Рибальському" та "Богдан Моторс" – був Петро Порошенко.

Тобто Петро Олексійович рекламує по всій країні свої благодійні організації ГО "Солідарна справа громад" та "Благодійний фонд Порошенка" із закликом донатити на ЗСУ. Українці донатять. А він проганяє кошти через власний банк на викуп екс-поплічників, які грабували державу. Павловські, Гладковські… Впевнений, якщо слідство зловить кума та поплічника Порошенка Свинарчука, він і його викупить. Візьме з донатів українців,

– резюмує Гладких.



ГО Порошенка зловили на розтраті донатів / Зображення експерта Гладких

Як повідомлялось, за депутата Берегівської міської ради від "Євросолідарності" Віктора Саєнкова, якого підозрюють у незаконному переправленні ухилянтів за кордон також було внесено заставу у 980 тисяч гривень.