Генеральный секретер ООН Антониу Гутерреш анонсировал очередную помощь организации для Украины.
"Влияние войны в Украине на мирное население приобретает ужасающие масштабы", – отметил Антониу Гутерреш.
Стоит внимание Появилось приложение, которое распознает товары оккупанта.
В ООН решили выделить еще 40 миллионов долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации. Это финансирование поможет доставить в страну продукты питания, воду, лекарства и другую помощь.
Это уже второе выделение средств ООН после начала войны. 24 февраля было объявлено о выделении 20 миллионов долларов в помощь Украине
Всего в ООН отмечают, что в Украине около 6 миллионов человек, которые находятся в статусе наиболее уязвимых из-за войны. Для их поддержки нужно 1,1 миллиарда долларов. Следовательно, они начали собирать необходимые средства среди доноров. По состоянию на 14 марта доноры пообещали 219 миллионов долларов.