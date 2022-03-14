Генеральный секретер ООН Антониу Гутерреш анонсировал очередную помощь организации для Украины.

"Влияние войны в Украине на мирное население приобретает ужасающие масштабы", – отметил Антониу Гутерреш.

Стоит внимание Появилось приложение, которое распознает товары оккупанта.

В ООН решили выделить еще 40 миллионов долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации. Это финансирование поможет доставить в страну продукты питания, воду, лекарства и другую помощь.

Важно! По состоянию на 11 марта в ООН насчитали 2,5 миллионов украинцев , вынужденно ставших беженцами из-за начала войны. При этом эта цифра с каждым днем ​​растет.

Это уже второе выделение средств ООН после начала войны. 24 февраля было объявлено о выделении 20 миллионов долларов в помощь Украине