Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО. Там призывали не покупать российские товары, чтобы не поддерживать армию агрессора.
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Приложение распознает продукцию по происхождению
По информации Центра противодействия дезинформации, чтобы быстрее определять товары врага, программисты создали приложение, которое сканирует и распознает происхождение продукции не только по штрих-коду, но и по QR-коду.
"Запустив приложение, нужно навести камеру смартфона на штрих-код или QR-код и получить полную информацию о происхождении товара", – говорится в краткой инструкции.
Отмечается, что "Не покупай российское!" – это всеукраинская гражданская кампания бойкота российских товаров и продукции с 2014 года. Она является продолжением реакции украинцев на войну России против Украины.
Загрузить приложение можно по ссылкам:
- Android – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamma.scan
- iOS — https://apps.apple.com/us/app/qr-code-reader-barcode-scanner/id1159068566
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