Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України. Там закликали не купувати російські товари, аби не підтримувати армію агресора.
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Додаток розпізнає продукцію за походженням
За інформацією Центру протидії дезінформації, аби швидше визначати товари ворога – програмісти створили додаток, який сканує та розпізнає продукцію за її походженням не лише за штрих-кодом, а й за QR-кодом.
"Запустивши додаток, треба навести камеру смартфона на штрих-код або QR-код і отримати повну інформацію про походження товару", – мовиться в короткій інструкції.
Зазначається, що "Не купуй російське!" – це всеукраїнська громадянська кампанія бойкоту російських товарів та продукції з 2014 року. Вона є продовженням реакції українців на війну Росії проти України.
Завантажити додаток можна за посиланнями:
- Android – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamma.scan
- iOS – https://apps.apple.com/us/app/qr-code-reader-barcode-scanner/id1159068566
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