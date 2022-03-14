Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України. Там закликали не купувати російські товари, аби не підтримувати армію агресора.

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Додаток розпізнає продукцію за походженням

За інформацією Центру протидії дезінформації, аби швидше визначати товари ворога – програмісти створили додаток, який сканує та розпізнає продукцію за її походженням не лише за штрих-кодом, а й за QR-кодом.

"Запустивши додаток, треба навести камеру смартфона на штрих-код або QR-код і отримати повну інформацію про походження товару", – мовиться в короткій інструкції.

Зверніть увагу! Товари виробництва Росії в магазинах розпізнати дуже легко – вони промарковані штрих-кодом, який починається з цифр "46". Діапазон цифр на початку коду може бути від "460" до "469".

Зазначається, що "Не купуй російське!" – це всеукраїнська громадянська кампанія бойкоту російських товарів та продукції з 2014 року. Вона є продовженням реакції українців на війну Росії проти України.

Завантажити додаток можна за посиланнями:

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