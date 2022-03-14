Генеральний секретер ООН Антоніу Гутерреш анонсував чергову допомогу від організації Для України.

"Вплив війни в Україні на мирне населення набуває жахливих масштабів", – відзначив Антоніу Гутерреш.

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Відтак в ООН вирішили виділити ще 40 мільйонів доларів з Центрального фонду реагування на надзвичайні ситуації. Це фінансування допоможе доставити в країну продукти харчування, воду, ліки та іншу допомогу.

Важливо! Станом на 11 березня в ООН нарахували 2, 5 мільйонів українців, які вимушено стали біженцями через початок війни. При цьому що ця цифра з кожним днем зростає.

Це вже друге виділення коштів ООН після початку війни. 24 лютого було оголошено про виділення 20 мільйонів доларів на допомогу Україні

Загалом в ООН відзначають, що в Україні близько 6 мільйонів осіб, які перебувають у статусі найбільш уразливих через війну. Для їх підтримки треба 1,1 мільярда доларів. Відтак вони почали збирати необхідні кошти серед донорів. Станом на 14 березня донори пообіцяли 219 мільйонів доларів.