Председатель Сумской облгосадминистрации отметил, что прибыло 7 грузовиков, 130 метрических тонн необходимой помощи, которые непосредственно помогут около 35 000 человек.
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Что входит в гуманитарную помощь
- Медицинские товары;
- Вода в бутылках;
- Готовые к употреблению блюда и консервы;
- Оборудование по ремонту водопроводных систем, чтобы оказать помощь 50 тысячам человек.
В течение нескольких дней, совместно с представителями ООН, мы планировали безопасно довезти этот груз в областной центр и ждали открытия гуманитарного коридора. Нам все удалось, и я благодарю каждого, кто присоединился к этому процессу!,
– сказал Живицкий.