Голова Сумської обласної державної адміністрації зазначив, що прибуло 7 вантажівок, 130 метричних тонн необхідної допомоги, які безпосередньо допоможуть близько 35 000 людей.

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Що входить в гуманітарну допомогу

Медичні товари;

Вода в пляшках;

Готові до вживання страви та консерви;

Обладнання для ремонту водопровідних систем, щоб надати допомогу 50 тисячам людей.

Протягом кількох днів, спільно з представниками ООН, ми планували, як безпечно довезти цей вантаж до обласного центру та чекали на відкриття гуманітарного коридору. Нам усе вдалось, і я дякую кожному, хто долучився до цього процесу!,

– сказав Живицький.