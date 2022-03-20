Голова Сумської обласної державної адміністрації зазначив, що прибуло 7 вантажівок, 130 метричних тонн необхідної допомоги, які безпосередньо допоможуть близько 35 000 людей.
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Що входить в гуманітарну допомогу
- Медичні товари;
- Вода в пляшках;
- Готові до вживання страви та консерви;
- Обладнання для ремонту водопровідних систем, щоб надати допомогу 50 тисячам людей.
Протягом кількох днів, спільно з представниками ООН, ми планували, як безпечно довезти цей вантаж до обласного центру та чекали на відкриття гуманітарного коридору. Нам усе вдалось, і я дякую кожному, хто долучився до цього процесу!,
– сказав Живицький.