В ООН уже пытаются откреститься от скандального заявления Гутерриша. В то же время Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что то, о чем говорится в материале Bild, – не слухи, информирует 24 Канал.

Обратите внимание В ООН предлагали отменить санкции против России в обмен на работу зернового соглашения, – Bild

Подоляк подчеркнул, что этот черновик свидетельствует: ООН на самом деле не понимает в полном объеме, что за война идет. Кроме того, в ООН не могут понять, к чему может привести их позиция. Она поощряет Россию к продолжению войны, увеличению ее масштабов и количеству атак на гражданское население.

Подоляк добавил: сейчас ООН, без сомнения, будет оправдываться. Однако это выглядит крайне бестолково.

ООН призывает средством Украины решить вопросы зернового соглашения и пойти навстречу России. Страна-террористка нарушает уставные нормы ООН и международное право. Кроме того, Россия сознательно уничтожает зерновую портовую инфраструктуру. Этот факт следует зафиксировать. Украина должна понимать, что ООН точно не ее помощница, ведь регулярно толерует позицию России.

Разговоры о снятии санкций – первый шаг

Подоляк напомнил, что полномасштабная война длится 18 месяцев. И вот ООН предлагает снять санкции. Это делается для того, чтобы нащупать инструмент для снятия определенных ограничений со страны-террористки.

Следующий шаг – Россия четко поймет, как ей избавиться от санкций и выйти на переговорный процесс. Для России это означает масштабирование количества атак по гражданской инфраструктуре. ООН будет продолжать адвокатировать право России убивать гражданское население. Страна-террористка в ответ будет терять санкции.

Как оправдываются в ООН

В ООН уже заявили, что их не так поняли. Якобы говорилось совсем не о снятии санкций с России.

Кажется, что в статье говорится, что мы пытаемся найти путь обхода санкций. Это не соответствует действительности. Еще год назад генеральный секретарь ООН прилагал усилия по обеспечению выхода украинских и российских продовольствия и удобрений на глобальные рынки. Он говорил об этом открыто многократно. Я хотел бы также подчеркнуть, что речь не идет о снятии санкций,

– утверждают в ООН.

Тем временем Россия продолжает наносить террористические удары по территории Украины.