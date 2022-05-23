ООН насчитала рекордное количество беженцев в мире – более 100 миллионов

Украинцы из-за войны на собственном горьком опыте почувствовали, что значит покидать свой дом и искать убежище на чужбине. В ООН сочли, сколько примерно беженцев может быть в мире.

Таким образом установили, что более 100 миллионов человек вынуждены были покинуть свои дома. Они скрылись от насилия, конфликтов, преследований и нарушений прав человека.

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Война в Украине увеличила количество беженцев

Ожидается, что на такую ситуацию с беженцами повлияла война в Украине. Ведь она стала одним из факторов, заставивших миллионы людей к бегству. При этом у ООН отграничивают конфликты в Эфиопии или Демократической Республике Конго. Указывают, что там другие факторы, которые способствуют большому потоку людей.

Это рекорд, который никогда не следовало устанавливать. Это должно служить тревожным звонком, чтобы разрешать и предотвращать разрушительные конфликты, прекращение преследований и устранение основных причин, вынуждающих невинных людей покидать свои дома.

– заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Подсчеты ООН включают беженцев, искателей убежища и перемещающихся в пределах своих стран.

Гуманитарная помощь – это не выход из ситуации

Многие страны в таких случаях пытаются помочь и посылают все, что нужно для гуманитарных нужд. Но это не может решить проблему глобально.

Поэтому Гранди призвал к таким действиям, чтобы устранить причины перемещения людей. По его словам, гуманитарная помощь лечит только последствия.

"Чтобы переломить эту тенденцию, единственным ответом является мир и стабильность, чтобы невинные люди не были вынуждены выбирать между острой опасностью дома или опасным бегством и изгнанием", - сказал он.

Важная информация для украинских беженцев

С момента нападения России на Украину границу в поисках убежища пересекли миллионы украинцев. Среди них женщины и дети, которые прячутся от ужасов войны. Страны Европы и мира принимают их, оказывают поддержку и защиту. Например, Германия дала шанс украинским беженцам поступить в ее университеты по упрощенным условиям.

Входят в помощь не только страны, но и мировые компании и бизнес. К примеру, многие железные дороги в Европе позволили нашим гражданам бесплатный проезд. Также авиаперевозчик Wizz Air решил выделить еще бесплатные билеты для полетов. 10 тысяч билетов украинцы смогут использовать на рейсы в Великобританию.

Кроме тех, что уехали за границу, многие украинцы переместились подальше от боевых действий на Запад страны. Государство их всячески поддерживает и оказывает разного вида помощи , в частности, денежную. Теперь эти люди смогут получать соцвыплаты прямо на вокзалах.

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