Отходы от борьбы с коронавирусом загрязняют окружающую среду. В ООН заявили, что ежедневное использование защитных масок и перчаток значительно ухудшило экологическую ситуацию.

75% отходов попадут на свалки и в океан

В ООН считают, что 75% от пластика, изготовленного для борьбы с коронавирусом, станут отходами, которые попадут на свалки и в океан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООН.

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Загрязнения пластмассой было одной из самых больших угроз нашей планете еще до вспышки коронавируса. Внезапный бум в ежедневном использовании определенных продуктов для обеспечения безопасности людей и борьбы с болезнью значительно ухудшает ситуацию,

– говорят в ООН.

По данным консалтинговой компании Grand View Research, в 2019 году в мире одноразовых масок продали на 800 миллиардов долларов, в 2020 году эта сумма возросла до 166 миллиардов в американской валюте. Значительно ухудшает ситуацию и то, что во время пандемии выросли доставки на дом товаров, а следовательно и количество упаковки.

В ООН призывают максимально отказаться от пластика

В ООН призывают все страны максимально отказаться от пластика и переходить на биоразлагаемые заменители. В частности, советуют обратить внимание на стекло, керамику, бумагу, картон и натуральный каучук.