Відходи від боротьби з коронавірусом забруднюють навколишнє середовище. В ООН заявили, що щоденне використання захисних масок та рукавичок значно погіршило екологічну ситуацію.

75% відходів потраплять на звалища та в океан

В ООН вважають, що 75% від пластику, виготовленого для боротьби з коронавірусом, стануть відходами, що потраплять на звалища та в океан. Про це мовиться у повідомленні пресслужби ООН.

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Забруднення пластмасою було однією з найбільших загроз нашій планеті ще до спалаху коронавірусу. Раптовий бум в щоденному використанні певних продуктів для забезпечення безпеки людей і боротьби з хворобою значно погіршує ситуацію,

– кажуть у ООН.

За даними консалтингової компанії Grand View Research, у 2019 році у світі одноразових масок продали на 800 мільярдів доларів, у 2020 році ця сума зросла до 166 мільярдів в американській валюті. Значно погіршує ситуацію й те, що під час пандемії зросли доставки додому товарів, а отже й кількість упакування.

В ООН закликають максимально відмовитись від пластику

В ООН закликають усі країни максимально відмовитись від пластику та переходити на біорозкладні замінники. Зокрема, радять звернути увагу на скло, кераміку, папір, картон та натуральний каучук.