В ООН осудили насилие в отношении участников протестов в Беларуси
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила действия силовиков во время демонстраций в Беларуси. Также в Организации Объединенных Наций призывают освободить задержанных во время протестов.
Насилие против мирных протестующих недопустимо, – ООН
В Беларуси должны расследовать факты злоупотребления властью во время событий после президентских выборов. Об этом отметила Бачелет в своем обращении, информирует Al Jazeera.
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В ООН говорят, что стрельба правоохранителей из резиновых пуль и водометов, использование силовиками светошумовых гранат является недопустимыми.
Я напоминаю белорусским властям, что применение силы во время протестов всегда должно быть исключительной мерой пресечения. Надо четко разграничивать лиц, несущих угрозу, и мирных протестующих, против которых насилие неприемлемо,
– говорится в заявление Бачелет.
Еще больше Бачелет беспокоит обращение с демонстрантами во время и после задержания.
Протесты в Беларуси: основное
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По предварительным данным, у действующего главы государства Лукашенко – около 80%, у его ближайшей конкурентки Светланы Тихановской – менее 10%
- Белорусы назвали выборы сфальсифицированными и вышли на улицы с протестами.
- Демонстрации продолжаются с 9 августа. Их жестко разгоняют силовики, известно о тысячах задержанных, 1,5 тысячи раненых, по меньшей мере два человека погибли.
- Оппозиционерка Светлана Тихановская уехала в Литву. Перед этим записала видео с призывом к белорусам не протестовать. В штабе кандидатки отмечают, Тихановскую к этим действиям принудили власти.