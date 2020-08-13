Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила действия силовиков во время демонстраций в Беларуси. Также в Организации Объединенных Наций призывают освободить задержанных во время протестов.

Насилие против мирных протестующих недопустимо, – ООН

В Беларуси должны расследовать факты злоупотребления властью во время событий после президентских выборов. Об этом отметила Бачелет в своем обращении, информирует Al Jazeera.

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В ООН говорят, что стрельба правоохранителей из резиновых пуль и водометов, использование силовиками светошумовых гранат является недопустимыми.

Я напоминаю белорусским властям, что применение силы во время протестов всегда должно быть исключительной мерой пресечения. Надо четко разграничивать лиц, несущих угрозу, и мирных протестующих, против которых насилие неприемлемо,

– говорится в заявление Бачелет.

Еще больше Бачелет беспокоит обращение с демонстрантами во время и после задержания.

#Belarus: UN Human Rights Chief @mbachelet condemns the violent response of the Belarusian authorities to the peaceful demonstrations held across the country in the aftermath of the presidential election and calls for people’s grievances to be heard https://t.co/wKz0s2LgvM pic.twitter.com/cQSiWwZZWy — UN Human Rights (@UNHumanRights) August 12, 2020

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